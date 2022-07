Besondere Eissalons in Wien: Diese Eiskreationen solltest du kosten

Buchteln sind nicht gerade die sommerlichste Mehlspeise – Eisbuchteln aber schon! Die sind im Vollpension-Kiosk ganz neu und werden mit Eis in der Geschmacksrichtung Powidl serviert. Zusätzlich bietet der Kiosk am Schwedenplatz diesen Sommer auch Iced-Coffee-Cocktails an.