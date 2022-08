Falstaff kürte beste Eissalons des Jahres

Wer die Qual der Wahl hat, kann auch einen Blick in das Kulinarikmagazin Falstaff werfen: Via Community-Voting wurden dort nun die beliebtesten Eissalons 2022 ermittelt. Zwei Wochen lang konnten die LeserInnen ihre Favoriten in den neun Bundesländern bestimmen.

Hier nun die Gewinner der Abstimmung, aufgezählt je nach Bundesland. Vielleicht ist ja der eine oder andere Tipp für die Naschkatzen unter euch dabei!