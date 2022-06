In Wien geht es um die Wurst! Seien es gemütliche Cafés, elegante Gourmet-Restaurants, angesagte Bars oder unkomplizierte Anlaufstellen für den schnellen Hunger: Die Stadt hat kulinarisch so einiges zu bieten.

Das Magazin Falstaff ermittelte via Community-Voting mit über 1.000 Stimmen nun die besten Würstelstände Wiens. So ist es „wurst“, ob man am liebsten Käsekrainer isst, auf die klassische Currywurst oder vegane Alternativen setzt – im Ranking ist für jede/n etwas dabei.