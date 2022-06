Das beste Streetfood in den Bundesländern

Natürlich gibt es auch abseits von Wien feine Adressen für schnelle Fress-Gelüste. Über den Steirischen Sieger wundert sich kein/e Grazer/in: Brötchen-Klassiker Frankowitsch kommt vor dem Freiblick Tagescafé am Dach des Kaufhauses Kastner & Öhler.

In Linz darf sich der Leberkas-Pepi über den Sieg freuen, in Salzburg die Alpen-Asia-Fusion Josef und Yuki und in Kärnten lockt das Das Bootshaus am Weissensee zu einem Ausflug ans Wasser.

Hier die Sieger-Lokale im Überblick. Schon ausprobiert?: