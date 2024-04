Redakteurin Adisa legt ans Herz: "Der Chocolate San Sebastian Cheesecake im Truth Café in der Wollzeile schmeckt so, wie sich ein gutes Vollbad anfühlt: herrlich. Der cremige Cheesecake zergeht förmlich auf der Zunge und versetzt in einen Zustand der Glückseligkeit, ohne, dass der Zucker einen umhaut - man schmeckt die hochwertige Schokolade, die darin verarbeitet ist. Die Auswahl an San Sebastian Cheesecakes ist groß, für jeden Geschmack ist etwas dabei."

Wo: Wollzeile 5, 1010 Wien, Nußdorfer Str. 78, 1090 Wien