Eigene Lüftungsanlage gegen Gerüche

Ferhat Yildirim liegt das Wohlbefinden seiner Kund:innen offenbar am Herzen: In einem Instagram-Video erklärt er, dass eine der "größten Lüftungsanlagen in Wien" in seinem Lokal zum Einsatz kommt. Diese soll vermeiden, dass die Kleidung der Kund:innen nach dem Dönerfleisch und Co riecht.