Mit ihren Ursprüngen zu Zeiten der Prohibition in den USA verwurzelt, waren Speakeasys schon damals geheime Bars, sogenannte „Flüsterkneipen“. Einerseits, weil man drinnen nie zu laut sein durfte, andererseits, weil man aufpassen musste, wem man überhaupt von der verborgenen Bar erzählte. Für die Eingeweihten war es eine aufregende Möglichkeit dem Alltag zu entfliehen und erstklassige Spirituosen zu genießen. Mit eben diesem Flair eröffnete das Fitzcarraldo in Wien-Neubau.

„Sobald sich die geheime Tür öffnet, legen unsere Gäste ihre Alltagsmaske ab und tauchen in eine hedonistische Fantasiewelt ein. Der Name ist in Anlehnung an den gleichnamigen Film von Werner Herzog entstanden, in dem sich die Hauptfigur Fitzcarraldo, gespielt von Klaus Kinski, zwischen Realität, Utopie und Vision bewegt“, sagt Barkeeper Sammy Walfisch. Zusammen mit dem stadtbekannten Unternehmer Hank Ge, der sich mitunter durch den Bali Brunch und die Pizzeria Wolke einen Namen gemacht hat, steckt er hinter der Neueröffnung.