Der Tee von Kimicha Tea

Kimiko Uriu, geboren in Japan, ist eine der ersten zertifizierten Teesommelières und Tee-Expert:innen. Nach ihrem Abschluss am Specialty Tea Institute in New York, hat sie als erste den Teesommelier-Kurs in Kanada geleitet. Darüber hinaus ist sie eine der wenigen Tee-Exptert:innen, die jeden Schritt in der Teeproduktion erlernt hat, von der Arbeit mit den Teebauern und -bäuerinnen, der Ernte, der Produktion bis zum Verkauf. Mit den Tees ihrer Teefirma hat sie bereits internationale Auszeichnungen erhalten, wie den "besten Schwarztee in Nord Amerika". Dazu arbeitet Kimicha mit Teebauern und -bäuerinnen aus Fernostasien eng zusammen, um die qualitativ besten Teesorten, sowie die seltensten, zu beschaffen.