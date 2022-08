In Wien beginnts

Vor mehr als zehn Jahren verschlug es Genotte nach Wien – eine Stadt, die offensichtlich mehr als bereit für seine gastronomischen Projekte war. Schließlich hat der Unternehmer hier verschiedenste Ideen in die Tat umgesetzt, sei es in Form eines Pop-Ups, eines florierenden Bestellservices, einer schicken Bar und natürlich in Form eines Restaurants.

Ihr wollt es genau wissen? Hier ein Überblick über alle Lokale von Hank Ge.