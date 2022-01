In dem eleganten Lokal treffen die Suppentopf-Fans aufeinander. Denn die Hot Pot-Auswahl im Lokal an der Gumpendorferstraße ist stadtbekannt. Zur Tomatensuppe mit Koriander, der kräftigen Rinderbrühe oder zum scharfen Süppchen werden Fleisch, Fisch oder vegane Köstlichkeiten gereicht. Hat man besonders großen Hunger, sollte man sich an den hausgemachten Dim Su gütlich tun.

Gumpendorfer Straße 29, 1060 Wien