Japanische Küche im authentischen Flair wartet in den (mittlerweile drei!) Standorten des Matcha Komachi. Wie der Name schon sagt gibt es auch diverse Matcha-Getränke, die man dort statt Kaffee und Co. genießen kann. Dazu lässt man sich am besten ein klebrig-köstliches Mochi schmecken.

Operngasse 23, 1040 Wien

Josefstädterstraße 62, 1080 Wien

Neu: Hoher Markt 8-9, 1010 Wien