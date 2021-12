Bratapfellikör (4 Flaschen à 0,5 Liter)

2 Stück Ingwer

2 Vanilleschoten

1,6 Liter klarer Apfelsaft

4 Gewürznelken

2 Sternanis

2 Zimtstangen

abgeriebene Schale einer Bio-Orange

200 g Brauner Zucker

400 ml brauner Rum

Ingwer schälen und in kleine Stücke schneiden. Orange waschen und Schale abraspeln. Apfelsaft mit Ingwer, Orangenschale, Zucker und allen Gewürzen in einen großen Topf geben und aufkochen lassen. Etwas abkühlen lassen und Rum hinzufügen. Diese Mischung in ein steriles (siehe oben) Einmachglas füllen und ca. vier Wochen stehen lassen.