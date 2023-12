Es ist die Zeit, in der Songs wie "Oh du fröhliche" oder "Last Christmas" in Dauerschleife zu hören sind, viele von uns bewusst oder unbewusst (weil kaum dringende Termine in den Tagen vor Weihnachten festgelegt werden) auf die Bremse treten und die Ruhe zum Entschleunigen nutzen. Da muss man sich nicht auch noch an den Feiertagen in die Küche stellen, um ein aufwendiges Weihnachtsmenü zu zaubern.