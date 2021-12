Mach dir selbst ein schönes Geschenk

Mal ehrlich, der Druck, das perfekte Geschenk zu finden, kann in einer Partnerschaft sehr zermürbend sein. Und dann bekommt man vielleicht doch ein Präsent, das eigentlich nicht wirklich den Geschmach trifft, will aber die Gefühle des Gegenübers nicht verletzten ... statt aufgesetzem Lächeln kannst du dir lieber eine echte Freude machen! Besorg dir etwas besonders Schönes für dich, verpack es liebevoll und erfreu dich daran zu Weihnachten. Schließlich kennt niemand dich so gut, wie du dich selbst kennst!