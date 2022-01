Guide Michelin: Zwei und drei Sterne für Österreich

Im unlängst veröffentlichten "Guide Michelin Main Cities of Europe 2022" wurde ein Salzburger Restaurant erstmals mehrfach ausgezeichnet: Andreas Senn und sein Küchenchef Christian Geisler erhielten für ihr SENNS.Restaurant zwei von drei möglichen Sternen.

Damit bleiben sie knapp hinter dem einzigen 3-Sterne-Koch Österreichs: Juan Amador und sein Amador Restaurant in Wien-Grinzing. Der "Guide Michelin" bewertet jedoch mangels einer eigenen Österreich-Ausgabe lediglich Restaurants in Wien und Salzburg mit seinen begehrten Sternen. Was von der heimischen Topgastro-Szene nicht gern gesehen wird: „Gerade in Österreich gibt es im ländlichen Raum herausragende kulinarische Spitzenleistungen. Diese bleiben dem internationalen Publikum verborgen. Das ist für den österreichischen Tourismus ein großer Nachteil“, so Andreas Senn.