Mochi ist eigentlich eine traditionelle japanische Süßspeise - doch in Wien setzt der Name der Nachspeise neue Maßstäbe, wenn es um asiatische Küche mit internationalen Einflüssen geht. Das Originallokal, das vor rund zehn Jahren in der Praterstraße seine Pforten öffnete, hat bereits fünf Ableger. Nun expandiert das Restaurant in derselben Straße ein Stück weiter Richtung Praterstern und übernimmt den Dogenhof.