Im Sommer hat die taste! kitchen an der Oberen Donaustraße (direkt an der Salztorbrücke) ihr lässiges Outdoor-Lokal eröffnet. Doch auch im Winter erfreut sich der Spot gewisser Beliebtheit. Einerseits, weil es sich am Donaukanal im Lockdown schön spazieren lässt. Andererseits, weil es dort Raclette-to-go gibt. Und mal ganz ehrlich: Wer kann heißem Käse widerstehen?