Asiatisches Streefood abseits von Sushi und Nudelboxen: Im Yong Streetfood werden köstliche Jianbing (die ersten in Österreich!), Guabao, Bibimbap oder Gyoza aufgetischt. "Wir sind der Meinung, Österreich ist bereit für unverfälschtes asiatisches Essen, so wie es auch in Asien serviert wird," findet das Lokal. Gut so! Wer also ein authentisches Stück Peking in Wien kosten möchte, sollte mal an der Wienzeile hinspazieren.

Wo? Rechte Wienzeile 9A, 1040 Wien.