Rote Laternen, goldene Maneki-nekos, die an den Wänden prangen, sowie grell leuchtende Neonlichter erwecken hier die Cyberpunk-Ästhetik aus Science-Fiction- und Anime-Filmen zum Leben. Das japanische Interieur und die Auswahl an außergewöhnlichen Cocktails und Signature-Rolls lassen schnell vergessen, dass man sich mitten in Wien befindet.