Sláinte und Cheers! 10 tolle Irish Pubs in Wien

Flanagan's

Das Flanagan's darf nicht fehlen, wenn es um Irish Pubs in Wien geht. Nicht nur die beiden Besitzer sind waschechte Iren, auch die Einrichtung stammt aus einem Pub in Churchtown (Irland) – nach dessen Schließung wurde sie nach Wien transportiert. Irischer geht's also kaum! Das gilt natürlich auch für die Abendunterhaltung: Bei Burger oder Nachos sowie einer gigantischen Auswahl an Bier- und Whiskeysorten verfolgst du das Fußballmatch am Fernseher (irgendeins läuft immer) und philosophierst darüber, wieso es nicht mehr Lokale wie das Flanagan's in Wien gibt.

Adresse: Schwarzenbergstraße 1-3, 1010 Wien

Hier geht's direkt zur Homepage.