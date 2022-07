Neu in Wien: Eh Wurst – die vegane Würstelbar

Gastro-Quereinsteiger Rosdobutko war bislang in der Event- und Veranstaltungsbranche als DJ unterwegs und will mit seinem neuen Projekt in Wien eine Würstlstand-Variante bieten, die 100 Prozent vegan ist.

Neben Klassikern wie Curry Wurst, Bosna, Hot Dog und Co. gibt es hier auch deftige Käsekrainer und Leberkäs-Semmeln, nicht zu vergessen Pommes und hausgemachte Saucen . Auch vegane Desserts kann man sich bei "Eh Wurst" gönnen.