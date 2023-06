LGBTIQ+-Geschichte in Technik

Das Technische Museum stellt den Juni unter das Motto "LGBTIQ+-Geschichte in Technik und Gesellschaft". Die traditionelle Fassadenprojektion wird an einzelnen Junitagen in den Regenbogenfarben erstrahlen. Überdies gibt es unter anderem Themenführungen unter dem Titel "TMW que(e)r gelesen" durchs Haus, die dem Eindruck entgegenwirken sollen, Technik sei eine männliche, heterosexuelle Sphäre.

Im Volkskundemuseum ist von 3. Juni bis 20. August "History Hustory*/Museum of Self-Care" in Zusammenarbeit mit dem Queer Museum Vienna zu erleben. Hier möchte man dem Mangel an Materialien zum Trans-Leben entgegenwirken - mit einer entsprechenden Ausstellung und zahlreichen Workshops respektive Performances.