Beginn der Pride-Bewegung in New York

Dass der Juni für die Protestaktion ausgewählt wurde, ist nicht dem Zufall geschuldet. Ein geschichtlicher Rückblick: Polizeirazzien in Schwulen- und Lesbenbars standen in den 1960er-Jahren an der Tagesordnung, insbesondere in den USA bzw. der (heute so bunten) Metropole New York. Homosexualität war damals noch als psychische Krankheit klassifiziert und Angehörige der queeren Community wurden systematische diskriminiert und ausgegrenzt.

Am 28. Juni 1969 brachte ein weiterer Akt der Polizei-Schikane das Fass zum Überlaufen: In der New Yorker Schwulenbar "Stonewall Inn" kam es erneut zu einer Razzia. Doch diesmal wehrten sich die Besucher:innen lautstark und mit allen Mitteln. Es folgten tagelange Proteste, Krawall und Straßenkämpfe. Dieser Tag gilt als Wendepunkt in der Geschichte des homosexuellen Befreiungskampfes. Denn schon wenige Wochen später formierten sich queere Gruppierungen, die sich nun ebenfalls systematisch für Akzeptanz und gleiche Rechte einsetzten.

Gedenken mit der Regenbogenparade

Ein Jahr später, am 28. Juni 1970, fand in Gedenken an die Stonewall-Unruhen ein Straßenumzug in New York statt – der Vorgänger unserer heutigen Regenbogenparade. In Österreich wurde zwar schon 1971 jenes Gesetz gestrichen, das gleichgeschlechtliche Beziehungen verboten hatte, aber auf eine eigene Parade mussten die Österreicher:innen bis 1996 warten.

Die endgültige Idee dafür hatte Andreas Brunner, Leiter und Gründer von QWIEN (Zentrum für schwul/lesbische Kultur und Geschichte). 1994 jährten sich der Stonewall-Zwischenfall schon zum 25. Mal. Nachdem Brunner diesen Feierlichkeiten in den USA beigewohnt hatte, brachte er die Regenbogenparade schließlich auch nach Wien.

Seit 2004 unterstützt die Stadt Wien den Umzug offiziell. Und seit 2014 findet auch in Graz eine Parade im Rahmen des Christopher-Street-Day statt (heuer am 1. Juli).