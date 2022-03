Ursprünglich als Hilfestellung für die in der Coronapandemie darbenden Künstlerinnen und Künstler gedacht, hat sich das kleine Festival "Sommer Rhapsodie" im Garten des Palais Liechtenstein in Wien-Alsergrund zur Institution im sommerlichen Kulturleben der Hauptstadt gemausert. "Wir sind so etwas wie das kulturelle Biokisterl", umriss am Montag Co-Intendantin Melanie Hirsch den Charakter der nunmehr dritten Ausgabe, die am 11. Juli startet.

Sommer Rhapsodie 2022: Musik, Kabarett und Kulinarik

Schließlich lädt man bis 10. August zu 17 verschiedenen Veranstaltungen neben das Palais, wo wieder die fürstliche Hofkellerei für die kulinarische Betreuung sorgt. Entsprechend setzt man heuer auch einen Genussschwerpunkt, können Kunstinteressierte doch 3-Gang-Menüs zu ihren Tickets dazu buchen oder an einer Käse- oder einer Weinverkostung teilnehmen.