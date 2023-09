Das diesjährige "Blätterwirbel"-Festival in St. Pölten wird am 5. Oktober von Isolde Charim eröffnet. Die jüngst mit dem "Tractatus"-Preis des Philosophicums Lech ausgezeichnete Publizistin wird eine Impulsrede halten und aus ihrem Werk "Die Qualen des Narzissmus" lesen. Bis einschließlich 31. Oktober stehen in der Landeshauptstadt u.a. auch zwei Autorenporträts auf dem Programm. Bespielt werden Veranstalterangaben zufolge zahlreiche Orte.