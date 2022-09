Am Hof der Familie Klingenbrunner sind Kürbisse in allen erdenklichen Farben, Formen und Größen erhältlich. Dabei ist der Verkaufsstand so ansprechend und verspielt gestaltet, dass man automatisch ins Halloween-Fieber verfällt. Wer mag, kann auch auf einen kleinen Imbiss und Kaffee am Hof einkehren.

Öffnungszeiten: (üblicherweise) täglich ab 9:00 - 19:00 Uhr

Hauptstraße 18, 3041 Asperhofen