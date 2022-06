Auftakt in Hernals

Bei Ersterem spielen Musiker, die sich an getrennten Orten aufhalten, auf digitalem Wege gemeinsam - und können doch innerhalb weniger Minuten zu Fuß auch persönlich besucht werden. Das künstliche Museum wiederum beschränkt sich nicht nur auf die Festivaltage selbst: Die von lokalen Künstlerinnen und Künstlern geschaffenen Werke stehen via Smartphone nämlich auch danach an den jeweiligen Plätzen zum Abruf bereit. Für den Auftakt in Hernals diesen Samstag sind weiters Auftritte und Darbietungen von Stefan Foidl, Angelika Frühwirth, Oliver Hangl, Ulla Rauter oder des Beschwerdechors zu erwarten. Als "Satelliten" fungieren an dem um 16 Uhr startenden Festivaltag das Einbaumöbel, der Verein Sandkasten Syndikat, der Werkstatt- und Präsentationsraum Setzkasten sowie das Cafe Iin.

Die weiteren Termine des "soziokulturellen Hybrids", wie die Macher das Festival bezeichnen, gehen am 9. Juli am Viktor-Adler-Platz in Favoriten (übertitelt als "Agora") sowie am 17. September am Ilgplatz in der Leopoldstadt (hier darf man sich auf "Circus" freuen) über die Bühne. Der Eintritt zum Festival ist frei.