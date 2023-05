Die richtige Ausrüstung

Nicht jeder Festivalbesuch muss mit Camping-Erfahrung bzw. mit Zelten verbunden sein. Nicht selten fahren Besucher:innen zum Übernachten (so es von der Entfernung möglich ist) einfach nachhause und kehren am nächsten Tag frisch erholt aufs Gelände zurück. Auch naheliegende Pensionen sind natürlich eine Möglichkeit (hier empfiehlt es sich, weit im Voraus die Verfügbarkeiten zu checken!). Viele größere Festivals bieten außerdem "Glamping"-Möglichkeiten an (Kurzform von "Glamourous Camping"), sprich Übernachtungsmöglichkeiten direkt am Gelände, aber in komfortablen sowie gut ausgestatteten Unterkünften.

Wenn ihr die "urige" Festival-Erfahrung des Zeltens jedoch einmal machen wollt, sind ein gut funktionales Zelt sowie ein warmer Schlafsack plus Isomatte eure Basics. Die müsst ihr auch nicht eigens kaufen, am besten im Bekanntenkreis nach Leihgaben fragen.

Tipp 1: Ein Vorhängeschloss für den Reißverschluss des Zeltes schafft mehr Sicherheit; lasst eure Geldbörsen, Ausweise etc. aber generell nie unbeaufsichtigt im Zelt zurück, sondern tragt sie immer bei euch.

Tipp 2: Bei einem ausgeborgten Zelt ist es hilfreich, das Auf- und Abbauen vor Abreise einmal zu üben. Das erspart Stress und böse Überraschungen vor Ort.

Nehmt auch ein gutes Klebeband mit, um gegen etwaige Risse im Zelt gewappnet zu sein. Better safe than sorry. Und Ohrenstöpsel sowie eine Schlafmaske für die Augen sind nachts Gold wert!

Stichwort Dixi-Klo: Eine eigene Rolle Klopapier sowie feuchte Reinigungstücher können sich hier als sehr praktische Helfer erweisen.