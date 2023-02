Tribut an Angeliki Papoulia

Tribute-Star Papoulia sei "eine der kompromisslosesten und eindringlichsten Darstellerinnen des zeitgenössischen europäischen Autor*innenkinos", so die Veranstalter. Sie war bereits mit ihren Filmen "Kynodontas/Dogtooth", "A Blast" und "Thavma tis thalassas ton Sargasson/The miracle of the Sargasso sea" zu Gast in Linz, neu mit im Gepäck hat sie die 2022 entstandenen Werke "Human flowers of flesh" und "Isihia 6-9/Silence 6-9".

"Ich versuche Dinge zu tun, die mich begeistern, sonst macht es keinen Sinn. Ich suche immerzu nach Wegen der Theater- oder Filmarbeit, die mich herausfordern, sehe ihnen mit Freude entgegen", wird die 1975 in Athen geborene Künstlerin selbst aus einem Interview zitiert. Sie wurde für ihre Rollen mehrfach ausgezeichnet, gründete die blitz theatre group mit und war an zahlreichen Theatern in ganz Europa engagiert. Zudem war sie Jury-Mitglied bei mehreren europäischen Filmfestivals.