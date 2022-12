Weitere Veranstaltungen in OÖ:

Hier eine ausführliche Liste der Veranstaltungshighlights in Oberösterreich für 2023 (Stand Dezember 2022).

Änderungen sind vorbehalten.

1.1. Neujahrskonzert Bruckner Linz, Brucknerhaus Orchester Linz mit Perkussionist Christoph Sietzen 1.1. Neujahrskonzert Johann Linz, Musiktheater, Strauss Ensemble Orchestersaal 10.-11.1. Kabarett Josef Hader Linz, Posthof "Hader on Ice" 17.-18.1. Kabarett Maschek "Das Linz, Posthof war 2022" 19.1. SKG 2024 Lesung "Reise Bad Ischl, Lehártheater aus der Welt von Gestern in die Welt von Morgen" mit Birgit Minichmayr 19.1. Konzert Yasmo & die Linz, Posthof Klangmaschine "Laut und Lost" 19.1. Konzert Molden Strauss Linz, Posthof Pixner Petrova Randi 21.1. Premiere "La Forza del Linz, Musiktheater, Destino" von Giuseppe Großer Saal Verdi 27.1.-16.4. Ausstellung Anita Witek Linz, Lentos, "Unvorhersehbare Untergeschoss Ereignisse" 27.1.-7.5. Ausstellung Jean Egger Linz, Lentos, Großer Saal "Revolutionär der modernen Malerei" 28.1. Premiere "Was ihr wollt" Linz, Schauspielhaus von William Shakespeare 28.1. Kabarett Luise Kinseher Linz, Posthof "Wände streichen. Segel setzen" 29.1. Konzert Segerstam & Linz, Brucknerhaus Bruckner Orchester Linz 10.2. Konzert Herbert Pixner Linz, Posthof &The Italo Connection 11.2. Premiere "Natascha, Linz, Musiktheater, Pierre und der große Großer Saal Komet von 1812" von Dave Malloy 11.2. Musikkabarett Bodo Linz, Posthof Wartke "König Ödipus" 15.2. Konzert Woodstock Linz, Musiktheater Allstar Band 15.2. Konzert Dausgaard & Linz, Brucknerhaus Bruckner Orchester Linz 16.2. Premiere "Blind Gang Linz, Theater Phönix Boom, once we were golden" von Eleonore Khuen-Belasi (UA) 17.2. Musiksommer Bad Bad Schallerbach, Atrium Schallerbach Kabarett Viktor Gernot "Schiefliegen" 17.2. Konzert Kruder & Linz, Posthof Dorfmeister 18.2. Premiere "Vor Linz, Kammerspiele Sonnenaufgang" von Gerhart Hauptmann 24.2. Konzert TTR Allstars Linz, Posthof 24.2. Galakonzert Elina Linz, Musiktheater, Garanca & Großer Saal Brucknerorchester Linz 1.3. Gastkonzert Peter Kraus Linz, Brucknerhaus 2.3.-28.5. Ausstellung "Heimat Linz, Nordico großer T*chter - Zeit für neue Denkmäler" 8.3. Konzert Russkaja Linz, Posthof 8.3. Konzert Silbermond Linz, Posthof 9.3. Premiere "Identitti" von Linz, Theater Phönix Mithu Sanyal (ÖE) 9.3. Konzert Marshall & RSO Linz, Brucknerhaus Wien 9.-25.3. Theaterfrühling mit Traun, Schloss Premiere "Prof. Guck sucht das Glück" von Jura Soyfer 15.3. Musiksommer Bad Bad Schallerbach, Atrium Schallerbach Konzert Philipp Hochmair & Die Elektrohand Gottes "Schiller Balladen Rave" 17.-25.3. NextComic Festival Linz, Kulturquartier 18.3. Salzkammergut Festwochen Gmunden, Toscana Congress Konzert Martin Grubinger & The Percussive Planet Ensemble 21.3. Konzert Jools Holland & Linz, Posthof Guests 22.3. Tanz Sofia Nappi & Linz, Posthof Compania Komoco 23.-26.3. Salzburg Singt! Festival Ebensee, Pfarrkirche 2023: Matthäus-Passion 28.3. Premiere "Love Letters" Linz, Theater Phönix von A.R. Gurney 29.3. Konzert Bertault & Linz, Brucknerhaus Helock "Playground" 31.3.-23.4. Musical-Frühling Gmunden Gmunden, Stadttheater mit Premiere "Ruth" von Aksel-Otto Bull, Gisle Kverndokk 7.4. Konzert Kreiml & Samurai Linz, Posthof 8.4. Premiere "Die Linz, Musiktheater, Meistersinger von Großer Saal Nürnberg" von Richard Wagner 13.4. Konzert Chris Jagger Linz, Posthof 14.4. Premiere Musical "Fun Linz, Musiktheater, Home" von Lisa Kron BlackBox 14.-15.4. Austrian BluesHarp Traun, Spinnerei/Schloss Festival 18.4. Konzert Haselböck & Linz, Brucknerhaus Orchester Wiener Akademie 23.4. Salzkammergut Festwochen Gmunden, Toscana Congress "My love is as a fever" mit Tobias Moretti & Wood Sounds 24.4. Konzert Suzi Quatro Linz, Brucknerhaus 26.4.-1.5. Crossing Europe Linz, Moviemento u.a. Filmfestival ab 27.4. Gastspiel "Lohn der Linz, Theater Phönix Nacht" von Bernhard Studlar 28.-30.4. Ulrichsberger Ulrichsberg, Jazzatelier Kaleidophon 28.-30.4. 25. Noppen Air Herzogsdorf, Noppenhof Musikfestival Neußerling 29.4. Konzert Belinda Davids Linz, Posthof "The Greatest Love of All - A Tribute to Whitney Houston" 30.4. Konzert Bruckner Linz, Brucknerhaus Orchester Linz "#Vier: Le Sacre" 1.5. Konzert Phil Blech Linz, Musiktheater 3.5. Konzert Sharktank Linz, Posthof 3.5. +19.10. Gastveranstaltung Alex Linz, Brucknerhaus Kristan "50 Shades of Schmäh" 5.-7.5. Internationale Nikolaus St. Georgen im Attergau, Harnoncourt Tage div. Locations 5.5.-13.8. Ausstellung Cornelia Linz, Lentos, Gurlitt & Anton Kolig Untergeschoss "Reise der Herzen" 6.5. Premiere "Professor Linz, Schauspielhaus Bernhardi" von Arthur Schnitzler 10.5. Konzert Chailly & Linz, Brucknerhaus Filarmonica Della Scala 11.5. Premiere "Rückkehr nach Linz, Theater Phönix Linz " von Georg Schmiedleitner (UA) 12.5. Konzert Pixner & Gansch Linz, Brucknerhaus "Alpen & Glühen" 13.5. Konzert "BÄM! 10 Jahre Linz, Musiktheater, Musicalensemble Linz" Großer Saal 13.5. Konzert Clara Luzia Linz, Posthof "Howl At The Moon, Gaze At The Stars!" 13.5.-19.8. Kirch'Klang Festival Bad Ischl, Altmünster, Salzkammergut 2023 - Hallstatt, Traunkirchen, "Confessions" St. Wolfgang u.a. 15.5.-24.6. Internationales Welser Wels, verschiedene Orte Figurentheaterfestival 21.5. Konzert Kapital Bra Linz, TipsArena 25.5. Jubiläumsfest 20 Jahre Linz, Lentos Lentos 26.-28.5. LehárTheaterOstern: Bad Ischl, Kongress und Premiere "Kaiserfleisch" TheaterHaus von Micharl Korth (UA) 26.5.-17.9. Ausstellung "Sisters & Linz, Lentos, Großer Saal Brothers - 500 Jahre Geschwister in der Kunst" 26.5. Premiere "Schnee Weiss Linz, Kammerspiele (Die Erfindung der alten Leier)" von Elfriede Jelinek 27.5. Gastveranstaltung Thommy Linz, Brucknerhaus Ten & Amelie Van Tass "Zweifach zauberhaft" 28.5. Konzert Hubert von Gmunden, Rathausplatz Goisern 2.-3.6. Bubble Days 2023 Linz, Hafen 3.-4.6. SBÄM Fest 5 - Open Air Linz, Pichlinger See 4.6. Comedy Dieter Nuhr "Kein Linz, TipsArena Scherz" 4.6.-30.7. 50. OÖ Stiftskonzerte St. Florian, Kremsmünster, Lambach, Wilhering 5.6. Konzert German Brass Linz, Musiktheater 6.-11.6. Festival "LINZ FM[Ai]R - Linz, verschiedene Orte Kunst in digitalen Kontexten und öffentlichen Räumen" 10.-25.6. Pramtaler Sommeroperette Zell, Schloss Pram mit "Orpheus in der Unterwelt" von Jacques Offenbach 14.-24.6. Theaterfestival für Linz, verschiedene Orte junges Publikum "Schäxpir" 15.6. Premiere "Heroisch in Linz, Theater Phönix die Katastrophe" von Das Schauwerk (UA) 15.-24.6. Internationales Wels, verschiedene Orte Figurentheaterfestival 16.6.-22.10. Ausstellung "Blind Date Linz, Nordico - Verabredung mit einer Sammlung" 16.-18.6. Festival Lido Sounds mit Linz, Donauufer u.a Florence + The Urfahrmarkt Machine, Die Toten Hosen, Wanda, Peter Fox 21.-25.6. Gustav Mahler Festival Steinbach/Attersee 2023: "Mahler und die Spiritualität" 23.6-2.7. Festival der Regionen Orte entlang der Summerauerbahn 24.6. Lesung Caroline Peters Linz, Brucknerhaus liest Melville 26.6. Konzert Lionel Richie Klam, Burg Clam 29.6- 2.7. Woodstock der Blasmusik Ort im Innkreis, Arco-Area 29.6. Konzert Bruckner Linz, Brucknerhaus Orchester Linz "#Fünf: Jupiter" 1.7. Konzert The Hollywood Klam, Burg Clam Vampires 1.7. Konzert Folkshilfe Linz, Posthof, FrischLuft Open-Air 2.7. Sommerfest &Tag der Linz, Donaupark und offenen Tür Brucknerhaus 7.7. Clam Rock Festival mit Klam, Burg Clam u.a. Jethro Tull, Manfred Mann's Earth Band 8.7. Konzert OneRepublic Klam, Burg Clam 8.7.-27.8 Lehár Festival Bad Ischl, Kongress&TheaterHaus 11.7.-6.8. Gastspiel Musical "Dirty Linz, Musiktheater, Dancing" Großer Saal 13.7. Klassik am Dom Konzert Linz, Domvorplatz Wolfgang Ambros trifft Gert Steinbäcker 14.7.-5.8. theaterZeit Freistadt Freistadt 14.7.-15.8. Attergauer Kultursommer St. Georgen im Attergau u.a. Orte 15.-17.7. Salzkammergut Gmunden, Stadttheater Festwochen: Neuproduktion "Der Sturm" von W. Shakespeare 15.7.-26.8. Mondseer Jedermann Mondsee, Freilichtbühne im Karlsgarten 15.7. Musiksommer Bad Bad Schallerbach, Atrium Schallerbach Fritz Karl, Aaron Karl & Die Österreichischen Salonisten 18.7. Klassik am Dom Konzert Linz, Domvorplatz Norah Jones 20.-22.7. Linzer Pflasterspektakel Linz, Innenstadt 20.7.-6.8. Musikfestival Steyr Steyr, Schloss Lamberg 21.-23.7. Jazz-Festival INNtöne Diersbach, Hof Zauner 23.7.-5.8. Burgfestspiele Reichenau Reichenau/Mühlkreis, Burgruine 26.7. Klassik am Dom Konzert Linz, Domvorplatz Placido Domingo 28.7.-15.8. donauFESTWOCHEN im Grein, Schloss Greinburg Strudengau u.a. Orte 28.7. Konzert Hubert von Klam, Burg Clam Goisern 28.7. Klassik am Dom Konzert Linz, Domvorplatz Eros Ramazotti 29.7. Konzert Bilderbuch Klam, Burg Clam 30.7. Konzert Simply Red Klam, Burg Clam 4.8. Klassik am Dom Konzert Linz, Domvorplatz David Garrett 5.8. Konzert Pizzera & Jaus Klam, Burg Clam 8.-27.8. Lehar Festival Bad Ischl Bad Ischl, Kongress und TheaterHaus 12.-19.8. St. Florianer St. Florian, Augustiner Brucknertage Chorherrenstift 23.-27.8. Filmfestival "Der Neue Freistadt, Local Bühne Heimatfilm" 25.8. Konzert Julian Le Play Linz, Posthof, FrischLuft Open-Air 25.8.-2.9 Musiktage Mondsee Mondsee, diverse Orte 4.9.-11.10. Internationales Linz, Brucknerhaus u.a. Brucknerfest 6.-10.9. Festival Ars Electronica Linz, JKU und a. Orte 9.9. Visualisierte Klangwolke Linz, Donaupark 10.9. Kinderklangwolke Linz, Donaupark 16./17.9. Konzert Max Raabe & Linz, Musiktheater Palast Orchester 22.9. Comedy Olaf Schubert & Linz, Posthof seine Freunde "Zeit für Rebellen" 26.9.-1.10. Festival of Nations Lenzing, Lichtspielhaus 4.10. Musiksommer Bad Bad Schallerbach, Atrium Schallerbach Satire Joesi Prokopetz "Vienna waits for you" 6.10.-25.2.24 Ausstellung Linz, Lentos, Großer Saal "Haus-Rucker-Co - Atemzonen" 16.10. Musiksommer Bad Bad Schallerbach, Atrium Schallerbach Lesung Monika Helfer & Michael Köhlmeier 18.10. Konzert Josh. Linz, Posthof 22.10. Musiksommer Bad Bad Schallerbach, Atrium Schallerbach Musikkabarett Georg Breinschmid & Gunkl November Linzer Linz, Posthof Kleinkunstfestival 10.11.- März 2024 Ausstellung "Das Linz, Nordico Stadtlabor - Linz im Wandel" 19.11. Musiksommer Bad Bad Schallerbach, Atrium Schallerbach musik. Lesung Birgit Minichmayer, Alois Mühlbacher & Streichquartett Sonare "Die souveräne Leserin" 13.12. Musiksommer Bad Bad Schallerbach, Atrium Schallerbach Adventkonzert St. Florianer Sängerknaben