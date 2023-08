Frequency: Macklemore, Die Ärzte & Feierlaune an Tag 1

Dann folgte mit US-Rapper Macklemore einer der Frequency-Dauergäste, der heuer - nach seinem Debüt 2005 - erst sein drittes Studioalbum "Ben" veröffentlicht hat. Mit einem "I fucking love Austria" streute er dem Publikum Rosen und erwies sich sehr schnell als begabter Entertainer. Sein Stil, gekonnt zwischen ein wenig Rap mit einem Fuß am Dancefloor angesiedelt, gefiel, sein neuer Hit "No Bad Days" aus dem aktuellen Album zeigte mit seinen Lyrics die Richtung an: "We just wanna stay up, that's right" - die Party war gestartet.

Die Ärzte: Highlight des Tages

Dieser Party ein vorläufiges Ende zu setzen, das war dann die Aufgabe der Ärzte. Ihr auf 23.00 Uhr angesetzter Gang auf die Bühne erfolgte ein wenig früher, statt dem gewohnten Starter der aktuellen Tour namens "Westerland" gab es den "Schundersong". Ob ihr Fun-Punk im Jahr 2023 vor jungem Publikum noch funktioniert, war nicht die Frage, sondern sie lautete "Ist das noch Punkrock?" - so der gleichnamige Song. Die drei Akkorde des Punk gab es in Folge zwar nicht zu selten, das inhaltlich provokativere Frühwerk der vor rund 40 Jahren gegründeten Band mit dem charismatischen Frontmann Farin Urlaub blieb jedoch daheim. "Hip hip hurra! Alles ist besser, als es damals war", sangen die Berliner.