Kürzere Wartezeiten, praktischeres Prozedere: Das soll das so genannte "Cashless"-System, also das Bezahlen ohne Bargeld, am Festivalgelände bringen. Nachdem am Nova Rock 2022 bereits ohne "Cash" gezahlt wurde, hat nun auch das Frequency auf dieses System umgestellt.

Was das für die BesucherInnen bedeutet? Am gesamten Festival wird weder Bargeld noch andere Zahlungsmethoden (Debit- u. Kreditkarten etc) angenommen (ausgenommen Müllpfand, Shuttle-Bus & Early Camping/Caravan). Sprich: Bezahlt wird ausschließlich mit dem Cashless System, besser gesagt dem "Cashless Chip", der direkt am Festivalbändchen angebracht wird. Das Bargeld für Bier, Essen und Co. am Gelände kann man also getrost daheim lassen.