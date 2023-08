Sicherheit am Frequency-Festival: Vorbereitungen laufen

In St. Pölten laufen die Vorbereitungen für das Frequency-Festival drei Tage vor dem Auftakt auf Hochtouren. In Spitzenzeiten werden bis zu 120 Mitarbeiter:innen des Roten Kreuzes gleichzeitig im Einsatz sein. Diese kommen aus der Region St. Pölten, reisen aber auch aus anderen Bundesländern an, berichtete die Organisation in einer Aussendung. Von 17. bis 19. August werden Acts wie Die Ärzte, Limp Bizkit und Imagine Dragons erwartet. Prognostiziert werden sommerliche Temperaturen.