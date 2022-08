Frequency Festival: Unsere Highlights im Line-Up

Das umfangreiche Programm kann mitunter auch ein wenig überfordern. Wenn ihr vielleicht noch unschlüssig seid, welche Acts ihr am diesjährigen Festivalreigen auf keinen Fall verpassen solltet, haben wir hier ein paar (natürlich rein subjektive, aber in jedem Fall äußerst empfehlenswerte!) Highlights für euch, die ihr vielleicht noch nicht live erlebt habt:

Tag 1, Donnerstag:

Nach dem "Prequency" am Mittwoch startet das Festival am Donnerstag in voller Lautstärke. Headliner am Abend werden RAF Camora (& Bonez MC), Cypress Hill sowie US-Sänger Jason Derulo sein. Ans Herz legen möchten wir euch aber noch weitere Shows am späten Nachmittag bzw. frühen Abend:

Spacestage 17:40 Uhr - Kummer: Kraftklub-Frontmann Felix Kummer liefert auch auf Solopfaden mitreißende Shows voller Energie. Mit im Gepäck hat er sein Album "KIOX".