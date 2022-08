So wird das Wetter am Frequency Festival in St. Pölten

Wetter-Prognose fürs Frequency

Nicht nur das abwechslungsreiche Line-Up, auch das Wetter wird wohl für gute Stimmung am Festival sorgen. Sonnencreme und Kopfbedeckung sollten unbedingt eingepackt werden! Aber es kann auch zu kurzzeitigen Regenfällen kommen.

Das Festival startet zunächst mit Kaiserwetter: Hoher Luftdruck ist am Donnerstag wetterbestimmend und von Südwesten her werden wieder heiße Luftmassen nach Österreich geführt. So scheint die Sonne über weite Strecken oft ungestört. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis Südwest. Auf Frühtemperaturen 13 bis 20 Grad folgen dann Tageshöchsttemperaturen von 29 bis zu heißen 35 Grad.

Erst ab Freitagnachmittag nimmt die Gewitterneigung zu. Der Vormittag bringt aber meist noch sonniges Wetter, dann jedoch entstehen mehr und mehr hochreichende Quellwolken sowie teils kräftige Gewitter in Österreich. Aber: Am geringsten ist die Gewittergefahr tagsüber noch im östlichen Flachland, auch bleiben die Temperaturen bei rund 28 bis 30 Grad weiter sommerlich in Ostösterreich.

Ab Samstag sollte die Temperatur hingegen deutlich gesunken sein, auf rund 24 Grad. Auch kann es zu vereinzelten Regenschauern kommen. Gleiches gilt für den Abreisetag am Sonntag.