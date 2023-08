Frequency Festival: Highlights aus dem Line-Up

Es wird wieder eine große Party: Von 17. bis 19. August wird der Green Park entlang der Traisen in St. Pölten einmal mehr zur Bühne für Acts aus Pop, Hip-Hop, Rock und mehr. Das Frequency Festival ist nicht nur für Musikfans ein Fixpunkt im jährlichen Open-Air-Kalender, sondern auch für all jene, die drei Tage lang ordentlich feiern wollen: Hier spielt es sich nämlich nicht nur während der Tages- und späteren Abendstunden im Daypark ab, auch in der Nacht wird im Nightpark kräftig durchgefeiert.

Das Line-Up hält auch heuer wieder eine bunte Mischung verschiedenster Genres bereit. Hier unsere (sehr subjektiv ausgewählten) Favoriten der diesjährigen FQ-Ausgabe.