Green Event in der Helmut-List-Halle

Auch der Veranstaltungsort, die Helmut-List-Halle, ist in dieses Gesamtkonzept eingebunden. "Wir haben 2003 alles gemacht, was damals möglich war", meinte Kathryn List, Gründerin und CEO der AVL Cultural Foundation, zur Nachhaltigkeit des 19 Jahre alten Gebäudes, an der ständig weitergearbeitet wird. Die Nachhaltigkeit wird seitens der Styriarte auch durch kleine Schritte wie eine Fahrradgarderobe, fleischlose und regionale Verköstigung oder Diversität im Team gefördert. "Wir sind auf dem Weg zum Green Event", ist Styriarte-Intendant Mathis Huber überzeugt.