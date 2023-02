Clubkultur als Ausdrucksform

Sebastiano Sing & Hugo Le Brigand frönen in "MATHIEU" (brut im WUK Projektraum, 13. bis 15. März) den Guilty Pleasures und wollen mit Dark Schlager ein neues Genre erfinden. An die US-House- und Clubkultur der 80er-Jahre als Ausdrucksform der afroamerikanischen und LGBTIQ+-Communitys erinnert indes das Kollektiv Potpourri in "4 A.M." (brut nordwest, 23. bis 25. März). Apropos Party: Kiki House of Dive lädt am 4. März ins brut nordwest zum "Voguing Ball" und referenziert damit auf die Ballroomszene der afrodiasporischen und lateinamerikanischen queeren Community, die als Safe Spaces fernab der weißen heteronormativen Gesellschaft diente.

Das Abschlussfest am 25. März - ebenfalls im brut nordwest - richtet das Kollektiv A party called JACK aus. Ergänzt wird das imagetanz-Programm u.a. mit dem Format Handle with care, das das Publikum u.a. in eine Cocktailbar und auf eine Reise in die Vergangenheit mitnimmt.