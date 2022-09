Angeboten werden wieder zwei Programmschienen: Ein Schwerpunkt liegt auf dem Schulprogramm, bei dem mehr als 5.000 SchülerInnen in ganz Österreich am Vormittag mitmachen können. Rund 35 Veranstaltungen umfasst das allgemeine Programm für Jugendliche und Erwachsene.

In Linz stellt Migrationsforscherin Judith Kohlenberger ihr aktuelles Buch "Das Fluchtparadox" vor. Soso Mugiraneza nimmt mit seinem Kabarett-Programm in Feldkirch so manches Klischee aufs Korn, Omar Khir Alanam liest – wie immer mit einem Augenzwinkern – aus seinem aktuellen Roman "Sisi, Sex und Semmelknödel". In Gedenken an den vor kurzem verstorbenen jungen Autor Jad Turjman lesen WegbegleiterInnen aus seinen Werken.

Schauspielerin Valerie Huber präsentiert im Wiener Schikaneder Kino erstmals ihre Doku “Finding my Kharkiv in Vienna”, in der sie die Fluchtgeschichten von zwei ukrainischen Frauen sowie die Ukraine-Hilfe in Wien beleuchtet.

Living Books befragen

Ein Langer Tag der Flucht-Klassiker, die lebende Bücherei “living books”, kann heuer nach Pandemie-bedingter Pause endlich wieder stattfinden, diesmal ganztägig in der Wiener Hauptbücherei. Für persönliche Gespräche stehen rund 25 Personen als “living books” bereit, die entweder selbst flüchten mussten, sich für Geflüchtete einsetzen oder im Asylbereich tätig sind. Zum ersten Mal wird auch in Eisenstadt eine “living books”-Veranstaltung in Kombination mit einem Konzert organisiert.