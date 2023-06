Rock und Sonne am Lido Sounds

Die Toten Hosen und Wanda ließen die rund 25.000 Fans am Samstagabend mit Sets, die nahezu keine Fan-Wünsche offen ließen, springen und mitsingen. Aber auch die Beatsteaks machten das Areal vor der Main Stage am sonnigen Nachmittag zum Hexenkessel. Eine Genre-Unterbrechung zum Durchmischen gab es zudem durch die deutsche Rap-Formation SDP.

Aber insbesondere Hosen-Hits wie "Auswärtsspiel", "Liebeslied" oder "Eisgekühlter Bommerlunder" brachten den Boden am Donauufer zum Beben, Campino und Co. zeigten sich am Samstagabend in Topform. Auch Evergreens wie "Alles aus Liebe" und die Hymne "Tage wie diese" waren dabei, man konnte den Mitsing-Chor der Lido-Besuchenden wohl bis zum Linzer Hauptplatz hören.

Auch "Wanda in Höchstform" wurde versprochen, wie Frontmann Marco Wanda gleich eingangs versicherte. Zwischendurch nahm er sich beim Stagediven sogar Zeit, mit einem männlichen Fan aus dem Publikum zu schmusen. Ganz viel "Amore" eben. Die Wiener ließen die Menge außerdem mit "Bologna", "Columbo" oder "Meine beiden Schwestern" so richtig abtanzen, ihr energievoller Poprock passte perfekt zur Festivalatmosphäre am Lido Sounds.