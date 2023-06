Märchenhafte Florence Welch

Großes Highlight am Freitag war natürlich der Headliner: Die britische Ausnahmestimme Florence Welch und ihre Band Florence + The Machine lieferten eine perfekte Performance ab, die sowohl dramaturgisch als auch stimmlich nicht weniger als fantastisch war.

Die 36-jährige Britin schwebte wie eine Elfe (natürlich barfuß!) über die Bühne, sang mal sanft in höchsten Tönen oder wirbelte stürmisch von einer Stage-Seite zur anderen, um die Menge zum Hüpfen und Tanzen zu animieren. Hier gab es keine Pause, auch die Setlist ließ nahezu keine Wünsche offen: "Heaven Is Here" und "King" lieferten theatralische Momente, bei "Ship To Wreck" und "The Dog Days Are Over" gab es in der Menge kein Halten mehr. Bei "Dream Girl Evil" begab sich Welch in den Fotograben, suchte die Nähe der Fans, umarmte und schmiegte sich an sie und sang auf der Absperrung stehend (!) minutenlang, während sie sich die Hand von einer glücklichen Besucherin halten ließ.