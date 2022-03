Haubenkoch am Festival

Auch an der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See wird bereits intensiv auf das Nova Rock hingearbeitet. Neben den altbewährten Teams seitens der BH werde es diesmal auch eines aus dem Bereich Gesundheit am Gelände gebe. Und Haubenkoch Max Stiegl, in dessen Gut Purbach am Donnerstag die Pressekonferenz stattfand, wird mit seiner "[email protected]"-Linie am Festival aufkochen.

Das Nova Rock sein ein "guter Name", der mit dem Burgenland verbunden wird, stellte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) fest. Er zeigte sich auch erfreut darüber, dass die Kooperation mit Tatar zum Nova Rock im Burgenland bereits bis 2026 vereinbart wurde. Beim Veranstalter bedankte sich Doskozil erneut für die Bereitschaft, die Nova Rock Halle in Nickelsdorf derzeit für Flüchtlingsankünfte zur Verfügung zu stellen.