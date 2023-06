Die Ärzte spielten zum Abschluss auf der Hauptbühne am Nova Rock eine Show die, wie man sie von ihnen gewöhnt ist: Punk, Schmäh, Hits und amüsante Wortduelle. "War es urleiwand?", fragte Farin Urlaub. "Ja", kam die laute Antwort zurück.

Die Berliner eröffneten das mehr als zweistündige Set mit "Westerwald", viele Ärzte-Klassiker wie "Deine Schuld", "Unrockbar" und "Schrei nach Liebe" wurden geboten. Bela B stellte die Gruppe vor: "We are the best band in the world. Sometimes humormäßig very low, low zero." Kollege Urlaub übte sich unterdessen im Wienerischen und monierte, dass sie ausgerechnet in einem Wiener Kaffee freundlich bedient worden seien.