Wie so viele Veranstaltungen, ist auch der Zeitplan des Salam Orient Festivals pandemiebedingt durcheinander gekommen. Statt im Oktober findet das Event nun im Frühjahr 2022 statt.

Von 21. März bis 6. April 2022 erwartet das Publikum jedoch in gewohnter Manier eine große Bandbreite an Musik, bildnerischer und literarischer Kunst. Der diesjährige Themenschwerpunkt, der die Länder der Sahara beleuchtet, erlaubt darüber hinaus einen interessanten Blick in Regionen, die nur selten in der Öffentlichkeit stehen.