Viele Österreichpremieren am Programm

Dabei sei es heuer gelungen, zahlreiche Österreichpremieren an die Salzach zu holen. "Three Peaks & In Between" folgt etwa der deutschen Extrem-Radfahrerin Jana Kesenheimer bei einem Radrennen von Wien nach Nizza. Jeder Teilnehmer wählt die Strecke selbst und fährt ohne Unterstützer, die Ausrüstung immer am Rad dabei. Nur drei Fixpunkte gibt es am Weg, geschlafen wird auf Holzbänken oder an Bushaltestellen. "La Liste II" zeigt hingegen die beiden Steilwand-Skifahrer Jérémie Heitz und Sam Anthamatten beim Versuch, sich von Gipfeln von über 6.000 Metern Höhe in die Tiefe zu stürzen. Bei beiden Filmen werden die Protagonisten auch in Salzburg zu Gast sein.