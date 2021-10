Kulinarische Speisen renommierter Haubenköche erwarten euch in der Kantine bestimmt nicht – nein, serviert werden ausschließlich musikalische Leckerbissen für die Ohren. Was viele nicht wissen, ist, dass der Club auf einem recht attraktiven Konzept fußt: die Kantine ist nicht an einen fixen Standort gebunden, sondern siedelt sich temporär in leerstehenden Bauten an, die bis zu ihrem Abriss für wilde Partynächte herhalten. Aus diesem Grund gibt es die Kantine in Wien und Graz aktuell nicht mehr, in Salzburg hingegen ist der Club noch in Betrieb. Gespielt wird ausschließlich Techno & feine House-Music.