Im letzten Sommer wurde das "Sisters Festival" aus der Traufe gehoben: fünf nationale und internationale "all female und female fronted Acts" (darunter das US-Duo CocoRosie und die irische Sängerin Amy Montgomery) traten auf der Open-Air-Bühne der Arena Wien auf. Die Veranstalterinnen des Netzwerks "Sisters of Music" verbuchten die Premiere als Erfolg, ausruhen auf Lorbeeren wollen sich die Frauen hinter dem Projekt aber nicht: "Die Richtung stimmt, aber wir sind noch lange nicht am Ziel angekommen", heißt es in der offiziellen Ankündigung für die zweite Ausgabe, welche am 12. Juli 2024 ebenfalls in der Arena über die Bühne geht.

Die ersten Bands und Künstlerinnen für die diesjährige Ausgabe stehen bereits fest: Mit dabei sind die österreichisch-lettische Elektro-Musikerin BAIBA, die Dream-Pop-Band Crush aus Graz, die dänische Sängerin Iris Gold und die südafrikanische, in Berlin lebende Singer-Songwriterin Alice Phoebe Lou.