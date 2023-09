Vielseitiges Rahmenprogramm

Masterclasses

Nach dem Screening seines Filmes "Posessor", beehrt nicht nur Regisseur Brandon Cronenberg, sondern auch Kamermann Karim Hussain das Metro-Kino. Die beiden haben häufig an Filmprojekten zusammengearbeitet (und tun dies immer noch) und geben in der zweistündigen Masterclass Einblicke in sämtliche Bereiche ihres Filmschaffens. (23.9., 13:00 "Posessor", ab 15:30 Masterclass, Metro)

Bei "An Evening with Michael Ironside" ist der Name Programm: Der kanadische Schauspieler Michael Ironside ist der Edelschurke des Indie-Films. Nach dem Screening von David Cronenbergs "Scanners" folgt ein Gespräch mit Ironside. Abgerundet wird der Abend mit der Projektion von "Total Recall" – seine erste Zusammenarbeit mit Paul Verhoeven. (28.9., ab 19:00, Metro)