Zeitmaschine Wien

Natürlich befinden sich auch in Wien unzählige Gebäude mit historischem Flair, wenn auch nicht wie in Bad Gastein an einem Fleck anzufinden. Trotzdem wollen wir einige Geschäfte, Villen und Museen hervorheben, die das Gefühl der Zeitreise vermitteln:

Wer in die 1970er-Jahre eintauchen möchte, sollte das Margarete Schütte-Lihotzky Zentrum im 5. Bezirk besuchen: Die Wohnung der Architektin und Frauenrechtsaktivistin wurde 2022 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Clou: Sie ist immer noch genau so eingerichtet, wie sie von Schütte-Lihotzky hinterlassen wurde. Und wenn man schon einmal in Wien-Margareten unterwegs ist, steht einem Stopp im Filmcasino nichts im Wege. Das ehemalige "Margaretener Bürgerkino" wurde 1911 in Betrieb genommen. Doch den typischen Mid-Century-modern-Flair verlieh dem Filmhaus der Architekt Albrecht F. Hrzan im Jahre 1954.