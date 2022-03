Junger Literatur eine Bühne zu bieten ist seit jeher das Ansinnen des Literaturfestivals "Wortspiele", das vor 22 Jahren in München gegründet wurde und nun zum 18. Mal auch in Wien stattfindet. Nach der pandemiebedingt in den virtuellen Raum verschobenen Vorjahresausgabe wartet man heuer am 24. und 25. März in der facultas Dombuchhandlung am Stephansplatz mit Live-Lesungen von zwölf jungen Autorinnen und Autoren auf.